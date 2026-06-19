कितने में आ जाएगा सोने का चम्मच?

अब बात कर लेते हैं चम्मच के कीमत की. policybazaar.com की मानें तो जून 2026 की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,500 से ₹15,000 प्रति ग्राम चल रही है. ऐसे में अगर हम 25 ग्राम का चम्मच बनवाते हैं तो 25 × ₹14,800 यानी ये लगभग ₹3,70,000 का बैठेगा. वहीं अगर 30 ग्राम का बनवाते हैं तो लगभग 4.4 से 4.5 लाख रुपये तक में आ जाएगा. 50 ग्राम का भारी चम्मच बनवाते हैं तो इसकी लागत 7 लाख रुपये से ऊपर तक आएगी. हालांकि ये सिर्फ सोने की कीमत है, मेकिंग चार्ज, डिजाइन और GST जोड़ दें तो कीमत और बढ़ जाती है.