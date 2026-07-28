बार-बार कार्यवाही स्थगित होने पर क्या होता है?

सबसे बड़ी कीमत तब चुकानी पड़ती है जब पार्लियामेंट अपने मुख्य काम नहीं कर पाती. PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने रुकावटों को फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह की कीमत वाला बताया है, क्योंकि पार्लियामेंट कानून पर बहस करने और एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह ठहराने के मौके खो देती है. जब पार्लियामेंट में रुकावट आती है तो असल में क्या नुकसान होता है? जब पार्लियामेंट बार-बार बाधित होती है, तो इसका असर बैठने के समय के तुरंत नुकसान से कहीं ज़्यादा होता है. हर बार स्थगन से सांसदों के पास सरकारी पॉलिसी की जांच करने, कानून पर बहस करने, सार्वजनिक महत्व के मामले उठाने और एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह ठहराने के लिए मौजूद समय कम हो जाता है. रुकावटों से कई ज़रूरी पार्लियामेंट्री कामों पर असर पड़ता है.