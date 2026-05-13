बजट अनुमान के हिसाब से रोज कितना खर्च?

वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों और इकोनॉमिक सर्वे 2026 के मुताबिक, आम बजट 2024-25 में सरकार का अनुमानित खर्च 48.21 (48,21,000) लाख करोड़ रुपये था. अगर इसे 365 दिनों से डिवाइड करें, तो एक दिन का हिसाब निकल आएगा. 48,21,000 ÷ 365 = 13,208.21 करोड़ रुपये प्रतिदिन. यानी बजट अनुमान के मुताबिक, केंद्र सरकार को देश चलाने के लिए हर दिन करीब 13,208 करोड़ रुपये खर्च करने थे. अगर इसे घंटे के हिसाब से देखें तो 13,208 ÷ 24 = लगभग 550 करोड़ रुपये प्रति घंटा. मिनट का हिसाब लगाए तो भारत सरकार हर मिनट लगभग 9 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करती है.