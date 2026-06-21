इन चाजों की पडे़गी जरूरत-

आपको इसे बनाने के लिए फ्राइड अनियन (तले हुए प्याज़) के लिए 3 मीडियम साइज के प्याज (कटे हुए), 2-3 हरी मिर्च, बीच से कटी हुई, ¼ कप ताज़े पुदीने के पत्ते तोड़े हुए, 1 ½ बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1 ⅓ कप दही, फेंटा हुआ, 2-3 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 2 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता, कटा हुआ, 2 छोटा चम्मच फ्राइड अनियन का तेल, 1 किलो मटन, करी कट (हड्डी के साथ), 1 बड़ा चम्मच घी, ¼ कप फ्राइड अनियन का तेल, 2 साबुत लहसुन की कलियां, ¼ कप घी, 3-4 सूखी लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, मैरिनेट किया हुआ मटन