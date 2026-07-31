चीनी निवेश

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) और गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का सबसे अहम प्रोजेक्ट माना जाता है. शुरुआत में इसकी अनुमानित लागत करीब 62 अरब अमेरिकी डॉलर रखी गई थी. भारतीय रुपये में यह रकम मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपये बैठती है. हालांकि यह पूरा निवेश केवल पीओके में नहीं, बल्कि पूरे CPEC नेटवर्क पर प्रस्तावित है. पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान में सड़क, सुरंग, जलविद्युत परियोजनाओं और काराकोरम हाईवे के विस्तार पर अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं. यह इलाका चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से उसका शिनजियांग क्षेत्र पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जुड़ता है.