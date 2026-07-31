आगे का भविष्य
विशेषज्ञों का मानना है कि CPEC पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसकी गति पहले जैसी नहीं रही. चीन अब नई परियोजनाओं में निवेश से पहले सुरक्षा, आर्थिक व्यवहार्यता और पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति का गहन आकलन कर रहा है. कुछ पुराने प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं, जबकि कई नई योजनाओं पर निर्णय लंबित है. पाकिस्तान और चीन दोनों CPEC के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक प्रगति सुरक्षा हालात, वित्तीय संसाधनों और राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करेगी. इसलिए आने वाले वर्षों में भी कई परियोजनाओं के चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. (Credit: CSIS PDF, Photos/Meta AI)