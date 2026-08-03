कभी कोई टेस्ट नहीं हारे रहाणे

अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम में विराट कोहली के साथ टेस्ट टीम में उपकप्तान भी रहे. कोहली की टीम में गैर-मौजूदगी के वक्त टीम की कमान वह ही संभाला करते थे. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम कोई टेस्ट नहीं हारी. उन्होंने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली गई सीरीज में टीम की कमान संभाली थी, जब 4 टेस्ट की सीरीज में पहले टेस्ट के बाद विराट कोहली स्वदेश लौट आए थे. रहाणे ने 0-1 से पिछड़ी टीम की कमान संभाली और 2-1 से सीरीज जिताकर दुनिया को हैरान कर दिया. (तस्वीर: ICC)