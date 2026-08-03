बोर्ड से कितनी पेंशन के हकदार हैं रहाणे?
बोर्ड का नियम है कि वह घरेलू क्रिकेट में फर्स्ट क्लास स्तर पर खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर्स को इस पेंशन स्कीम के आधार पर 30 हजार रुपये महीना पेंशन देता है, वहीं पूर्व टेस्ट क्रिकेटर्स को 60,000/- या 70,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है. बोर्ड ने पूर्व टेस्ट क्रिकेटरों की पेंशन को दो आधार पर बांटा है. 25 से कम टेस्ट खेलने वाले पूर्व टेस्ट क्रिकेटर्स को 60 हजार रुपये महीना पेंशन मिलेगी, जबकि 25 से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर को 70 हजार रुपये महीना पेंशन मिलेगी.(तस्वीर: ICC)