अगस्त और सितंबर में कितनी होगी बारिश?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 2 महीनों के मौसम को लेकर नई जानकारी जारी कर दी है. विभाग का कहना है कि अगस्त और सितंबर में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही दिन और रात दोनों समय का तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है. इसका मतलब ये है कि लोगों को उमस और गर्मी का ज्यादा सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, पूरे देश में एक जैसी स्थिति नहीं होगी. कुछ इलाकों में सामान्य या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मानसून की रफ्तार पहले की तुलना में धीमी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में नए अपडेट भी जारी करेगा ताकि किसान, आम लोग और प्रशासन पहले से तैयारी कर सकें.