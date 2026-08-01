खेती पर क्या पड़ सकता है असर
भारत की खेती का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है. अगर बारिश सामान्य से कम होती है तो धान, दाल, सोयाबीन, मक्का और दूसरी खरीफ फसलों पर असर पड़ सकता है. जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था सीमित है, वहां किसानों को ज्यादा परेशानी हो सकती है. हालांकि जिन इलाकों में जुलाई में अच्छी बारिश हुई है, वहां शुरुआती राहत मिल सकती है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को मौसम के अनुसार सिंचाई और फसल प्रबंधन की योजना बनानी चाहिए. अगर बारिश में लंबे समय तक कमी बनी रहती है तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है. इसलिए आने वाले हफ्तों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे.