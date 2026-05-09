बिहार-झारखंड के नंबर 1 टैक्सपेयर

भले ही महेन्द्र सिंह धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए हुए सालों बीत गए, लेकिन कैप्टन कूल का सिक्का आज भी मार्केट में उतना ही मजबूत है. एमएस धोनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार और झारखंड दोनों राज्यों को मिलाकर व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स चुकाया है.