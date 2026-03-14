LPG की जमाखोरी के बीच उठी PNG मांग

Piped Natural Gas Supply: एक खबर चल गई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर शिप की आवाजाही धीमी है. वजह इजरायल और अमेरिका से छिड़े संघर्ष के बीच ईरान ने ये स्ट्रेटेजिक निर्णय लिया. सप्लाई चेन के धीमे होने की खबर फैलते ही लोगों ने भारी संख्या में गैस एजेंसी का रूख किया, भीड़ की स्थिति उतपन्न बनी. वहीं, सरकार और अधिकारियों की ओर से लगातारा किल्लत का खंडन किया गया पर लोग पैनिक होकर लगातार गैस एजेंसी के पास जमा होते गए. वहीं, कुछ लोगों ने गैस की जमाखोरी करना भी शुरू कर दिया. अंतत: सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एस्मा एक्ट के तहत गैस सप्लाई की प्राथमिकताओं को तय किया है. इसी क्रम में LPG गैस सिलेंडर की जगह PNG सप्लाई को बढ़ावा देने की उठने लगी. आइये जानते हैं कि PNG, LPG से कितना अलग है? किन खूबियों की वजह से लोग इसका डिमांड कर रहे हैं....