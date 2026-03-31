ईरान से भारत आने वाले शिप्स का रूट

ईरान से भारत आने वाले शिप्स का रूट पर्शियन गल्फ से शुरू होता है. ईरानी बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास या चाबहार से जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज गुजरते हैं. यह 21-33 किलोमीटर चौड़ा संकरा जलमार्ग ईरान और ओमान के बीच है, जहां रोज 20% वैश्विक तेल गुजरता है. होर्मुज से निकलकर जहाज गल्फ ऑफ ओमान होते हुए अरेबियन सी में दाखिल होते हैं. भारत के मुख्य बंदरगाह कांडला (गुजरात) या मुंबई की ओर बढ़ते हैं. होर्मुज से कांडला की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है, जबकि मुंबई तक 1450-1550 किलोमीटर. सामान्यतः 2-4 दिन लगते हैं.