22 जुलाई को 65 सांसदों ने हस्ताक्षर करके पत्र सौंपा
22 जुलाई को विवेक तंखा के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल वांगचुक से मिला, जिसमें शशि थरूर, तिरुचि शिवा, रामगोपाल यादव, कपिल सिब्बल आदि शामिल थे. लगभग 65 सांसदों ने हस्ताक्षर करके पत्र सौंपा, जिसमें लिखा था कि “देश को आपके बलिदान से ज्यादा आपकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन की जरूरत है.” उन्होंने वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की, क्योंकि उनका संदेश पूरे देश में पहुंच चुका था. इस मुलाकात के बाद वांगचुक ने नड्डा को खुला पत्र लिखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई मुकदमा न दर्ज करने का आश्वासन मांगा.