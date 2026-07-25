20 जुलाई की शाम से संपर्क साधना शुरू

सोनम वांगचुक को अनशन समाप्त करने के लिए मनाने की पूरी प्रक्रिया तीन दिनों की गहन बातचीत, स्वास्थ्य संबंधी चिंता और बहु-पक्षीय दबाव का नतीजा थी. सरकार ने 20 जुलाई की शाम से संपर्क साधना शुरू की, जब जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ. कांग्रेस सांसद और वकील विवेक तंखा (जिन्होंने वांगचुक के NSA मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने स्वास्थ्य बिगड़ने (11 किलो वजन घटना) को देखते हुए वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो को लगातार सलाह दी. तंखा का कहना था कि सरकार ने उनसे सीधे संपर्क नहीं किया, बल्कि गीतांजलि से बात हो रही थी और वे पूरे प्रक्रिया में मदद कर रहे थे.