हर्ष रेड्डी पोंगुलेटी

31 साल के हर्ष रेड्डी पोंगुलेटी का नाम भी भारत के युवा अरबपतियों में शामिल है. 2025 की सूची में उनकी संपत्ति करीब 1,300 करोड़ रुपये बताई गई. उनका नाम Raghava Constructions से जुड़ा है, जो निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करती है. इस सेक्टर में जमीन, निर्माण, पूंजी और लंबे समय की योजना बेहद अहम होती है. हर्ष की कहानी दिखाती है कि युवा उम्र में सिर्फ टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप ही नहीं, बल्कि पारंपरिक निर्माण कारोबार को बढ़ाकर भी हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई जा सकती है. (Source: M3M Hurun India Rich List 2025, Photos/AI)