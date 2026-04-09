बूथ को खोलने की प्रक्रिया नंबर 2

अमूल फ्रैंचाइजी लेने के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपये जमा करना होता है. इसके अलावा स्टॉल या कियोस्क इंस्टॉलेशन की लागत 2.5 लाख से 4 लाख रुपये तक आती है. उपकरणों पर करीब 50 हजार रुपये खर्च होते हैं, जिसमें आइसक्रीम के लिए डीप फ्रीजर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए विजीकूलर शामिल हैं. कुल मिलाकर शुरुआती निवेश 4 से 6 लाख रुपये तक रहता है. amul.com के मुताबिक बूथ के लिए 100 से 150 वर्ग फीट (करीब 112 गज) जगह काफी होती है.