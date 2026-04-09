How To Amul Milk Booth On Indian Railway Station Railway Station P Amul Doodh Booth Kaise Kholte Hain 8373899
रेलवे स्टेशन पर Amul Milk Booth कैसे खोलते हैं, कितना खर्च आता है और क्या कमाई होती है ? जानिए यहां
अमूल एक बड़ा ब्रांड है इसकी विश्वसनीयता और रेलवे की भीड़ दोनों का फायदा मिलता है. शुरुआती निवेश कम होता है, और कोई रॉयल्टी नहीं होगी.अमूल रेलवे पार्लर खोलने का यह बिजनेस मॉडल नौकरी छोड़कर आत्मनिर्भर बनने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है. इस बिजनेस में सफलता के लिए साफ-सफाई, समय पर स्टॉक और ग्राहक सेवा जरूरी है.