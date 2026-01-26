दूसरी पार्टी को इसलिए कम रेट पर मिल जाती है प्रॉपर्टी

बैंक के पास ऐसी कई प्रॉपर्टी होती हैं. इन्हें क्लियर करने और अपना पैसा वापस पाने के लिए बैंक ऐसी प्रॉपर्टी को जल्दी बेचना चाहता है. क्योंकि, बैंक खुद से तो कोई होम लोन देता नहीं है. वह आपसे और हमसे जो डिपॉजिट लेता है, उसी को लोन के रूप में देता है. इसलिए इस प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर बेचा जाता है, ताकि लोग इसे खरीदे. यानी 80 लाख की यह प्रॉपर्टी 60 या 65 लाख रुपये या उससे भी कम में मिल सकती है. बैंक को सिर्फ 55 लाख रुपये चाहिए होता है. लेकिन ई-ऑक्शन से बैंक को इससे ज्यादा पैसा मिल जाता है और दूसरी पार्टी यानी नए बायर्स को काफी कम कीमत पर नया घर मिल जाता है. ऐसे में दोनों का फायदा होता है.