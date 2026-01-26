बैंक ऑक्शन के जरिए कम कीमत में खरीदें घर
बैंक समय-समय पर नीलामी के जरिए प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर या फ्लैट बेचते हैं. ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जिनके लिए बायर्स ने होम लोन लिया था, लेकिन किस्तें चुका नहीं पाएं. डिफॉलटर्स बायर्स की इन प्रॉपर्टी को बैंक अपने कब्जे में ले लेता है. बाद में इन्हें सेकेंड पार्टी को नीलामी के जरिए बेचा जाता है. इसमें बैंक मॉर्टगेज यानी बैंक के पास गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी (रेंसिडेंशियल और कमर्शियल) नीलाम करता है. इस प्रक्रिया में कई बार खरीदारों को बाजार से कम कीमत पर घर या जमीन मिल जाता है.