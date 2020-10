1 / 6

How to change mobile number in Ration Card देश में अगर आपको सरकार की तरफ से बांटे जा रहे मुफ्त राशन सेवा का लाभ लेना है या फिर पहचान व पते की प्रमाणिकता की जरूरत हो तो ऐसे में राशन कार्ड की मांग लगातार की जाती है. लेकिन कई बार राशन कार्ड को लोग काफी हल्के में लेते हैं. ऐसे में सरकारी सेवाओं से वे वंचित रह जाते हैं. यही नहीं कई स्थानों पर राशन कार्ड के स्थान पर जमा करने के लिए विकल्प तलाशते हैं.