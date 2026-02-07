भारत बन रहा सेकेंड हैंड कारों का मार्केट

हाल के समय में नई कारों से ज्यादा सेकेंड हैंड कारों की डिमांड में तेजी आई है. रिसर्च फर्म फ्रॉस्ट एंड सुलिवन के मुताबिक FY26-27 तक देश में सेकेंड हैंड कारों की बिक्री का आंकड़ा 82 लाख तक पहुंच जाएगा. लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने और लंबे इंतजार से बचने के लिए भी पुरानी ही सही, लेकिन अपना व्हीकल खरीदना पसंद कर रहे हैं.अगर आपने पुरानी या यूज्ड कार खरीदी है. अब इसके लिए इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए. तभी आप अपने लिए एक बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट कर सकेंगे. साथ ही आपको बेस्ट डील मिल सकेगी.