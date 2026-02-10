बेकिंग सोडा का जादू –

वैसे तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है आप इसका इस्तेमाल तकिए को अंदर से साफ करने के लिए भी कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तकिए पर अच्छी मात्रा में बेकिंग सोडा (खाने वाला वाला) छिड़क दें, अब इसे दोनों तरफ अच्छे से लगाएं. 30 मिनट से 1 घंटे (या रात भर) के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें. समय पूरा होने के बाद फिर ब्रश से झाड़ें या वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दें. अगर वैक्यूम नहीं है तो बाहर जाकर अच्छे से थपथपाकर झाड़ दें. इससे तकिया तुरंत फ्रेश और फ्लफी हो जाएगा