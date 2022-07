1 / 6

How to Control Uric Acid

How to Control Uric Acid दिनचर्या में आया बदलाव और खानपान में लापरवाही का असर आपके Uric Acid पर तुरंत नजर आने लगता है. यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ों के दर्द और पैरों में सूजन सबसे आम लक्षण Uric Acid Increase Symptoms हैं. यदि आप में भी इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो परेशान न हों, क्योंकि इसे आसानी से कंट्रोल how to reduce uric acid भी किया जा सकता है.