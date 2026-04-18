फ्रिज में रखे चावल कैसे खाएं?

हालांकि ये अकेला वजन नहीं घटाने में मददगार नहीं है, इसके साथ ही साथ डाइट और एक्सरसाइज जरूरी हैं. इसके लिए नॉर्मल तरीके से चावल बनाएं, अगर चाहें तो पकाते समय 1 चम्मच नारियल तेल मिला सकते हैं, इससे भी बहुत फायदा मिलता है. पकाने के बाद 1 घंटे के अंदर फ्रिज में रख दें, ध्यान रखें कि गर्म चावल को सीधे फ्रिज में न रखें, पहले थोड़ा ठंडा होने दें. कम से कम 12 घंटे, बेहतर 24 घंटे फ्रिज में रखें. इससे रेसिस्टेंट स्टार्च अच्छे से बनता है.अगले दिन इन्हें हल्का गर्म करके खाएं, डायबिटीज या इंसुलिन रेसिस्टेंस वाले लोग डॉक्टर से पूछकर ही खाएं