मूंगफली का तेल
अधिकतर लोग किचन में खाने का तेल इस्तेमाल के लिए बाजारों से महंगा-महंगा लाना पसंद करते हैं, वो ऐसा मानते हैं, कि घर पर बनाने से समय काफी ज्यादा खराब होता है और और इसको बनाते हैं, तो ये खराब हो जाता है. आपको बता दें आजकल सोशल मीडिया पर काफी जगह पर बिना मशीन के मूंगफली से तेल निकालने वाली वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. अधिकतर लोगों का ये कहना है कि आधी किलो मूंगफली से 50 से 80 ग्राम तक तेल निकाला जा सकता है. अगर आप भी सोच रहे हैं, कि आखिर इसको कैसे बना सकते हैं, तो आइए आपको इस खबर में बताते हैं.