बिना मशीन के मूंगफली का तेल निकाल सकते हैं?

अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं, कि क्या सच में बिना मशीन के मूंगफली का तेल निकाल सकते हैं? अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं, तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं. आपको बता दें कुछ हद तक आप इसमें से तेल को अच्छे से निकाल सकते हैं. मशीन में अच्छे से निकाल सकता है, लेकिन उपाय को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. घर पर अपनाए जाने वाले इस देसी तरीके में मेहनत अधिक आपको लगानी पड़ सकती है. अगर मूंगफली अच्छी क्वालिटी की है और वो अच्छे से सूखी हुई है, तो आप इससे अच्छे से तेल को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 50 से 80 ग्राम तेल हमेशा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है.