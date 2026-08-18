बरतें सावधानी-

सबसे पहले ये जान लीजिए कि रबड़ ढीली क्यों होती है? इसके पीछे कई कारण हैं जैसे बार-बार गर्म होने से रबड़ फैल जाती है या सख्त हो जाती है, इसपर गंदगी, तेल या खाने के कण चिपक जाते हैं, ज्यादा पुरानी होने पर लचीलापन खत्म हो जाता है, गलत तरीके से लगाने से भी ये ढीली पड़ सकती है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि ये घरेलू तरीके अस्थायी हैं, अगर रबड़ फटी हुई है, बहुत पुरानी है या बार-बार समस्या आ रही है तो नई रबड़ खरीद लें. प्रेशर कुकर में सुरक्षा सबसे पहले आती है. गलत रबड़ से स्टीम लीक या दुर्घटना हो सकती है.