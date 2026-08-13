इन कपड़ों पर करता है अच्छे से काम-

अब कपड़े को सुखाने की बारी है, इसके लिए कपड़े को किसी जगह या फिर हैंगर पर डालकर हवा में सूखने दें, धूप में सीधा न डालें. पूरी तरह सूखने तक उसी आकार में रखें. सूखने के बाद अगर जरूरत लगे तो हल्के से धो लें ताकि कंडीशनर न रहे. ये तरीका कॉटन टी-शर्ट, शर्ट, कुर्ते, ऊनी स्वेटर, कार्डिगन, निट फैब्रिक और कुछ लिनन और डेनिम पर अच्छे से काम करता है. ध्यान रखें कि सिंथेटिक कपड़ों (पॉलिएस्टर आदि) पर सावधानी बरतें, ज्यादा खींचने से नुकसान हो सकता है. बहुत महंगे या डेलिकेट कपड़ों पर पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करें.