आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

एड में आवेदन करने की एलिजिबिलिटी भी दी गई होती है. आइडियल तौर पर, गैस एजेंसी के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है. वहीं, उम्र सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए. पढ़ाई की बात करें तो ग्रामीण परिवेश के लिए कम से कम 10वीं पास और शहरी क्षेत्रों के लिए 12वीं या स्नातक होना जरूरी है. इसके अलावा, आवेदक पर कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए और उसका तेल कंपनी के किसी कर्मचारी से सीधा संबंध नहीं होना चाहिए.