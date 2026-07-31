सिंपल स्किन केयर रूटीन
अगर आप अपनी स्किन को खिला-खिला और ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो सिंपल स्किन केयर रूटीन को हमेशा से ही अपना लेना चाहिए. ग्लोइंग स्किन पाने के लिए जरूरी नहीं कि 10-12 प्रोडक्ट्स का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आप काफी सारे सिंपल स्किन केयर रूटीन को अपनाकर भी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. एक बेसिक रूटीन को अपनाना काफी ज्यादा जरूरी भी है. अपनी स्किन टाइप के अनुसार फेसवॉश का चुनाव आपको करना चाहिए, हल्का मॉइस्चराइजर, दिन में सनस्क्रीन, हफ्ते में 1-2 बार हल्का एक्सफोलिएशन, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो नए प्रोडक्ट्स करने से पहले सोच लें.