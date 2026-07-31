'रामायण' की सीता साई पल्लवी

फिल्म 'रामायण' इन दिनों तेजी से चर्चा में बनी हुई है. हाल में आए ट्रेलर को भी लोगों ने खूब प्यार दिया और अपनी बातों को भी खुलकर रखा है. फिल्म में माता सीता के किरदार में अभिनेत्री साई पल्लवी भी लगातार चर्चा में हैं. लोग शुरू से ही उनकी सादगी और नेचुरल खूबसूरती को लेकर तारीफें करते नजर आते हैं. आपको बता दें वो मेकअप से ज्यादा अपनी बेदाग, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन से लोगों का ध्यान खींचती हैं. सोशल मीडिया पर लोग साई पल्लवी की स्किन को लेकर भी काफी काफी चीजें पूछते हैं कि आखिर उनकी ग्लोइंग स्किन का क्या राज है? आइए आपको बताते हैं.