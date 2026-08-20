रोजमेरी + लौंग का पानी कैसे बनाएं?

इस पानी को बनाना बेहद आसान है इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस ताजी या सूखी रोजमेरी की पत्तियां लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच लेनी हैं, साथ ही साथ 5 से 7 लौंग लेनी हैं और 2 कप पानी साथ रखना है. अब एक साफ बर्तन में पानी गरम करें, पानी उबलने लगे तो उसमें रोजमेरी और लौंग डाल दें. गैस धीमी करके 10 से 15 मिनट तक उबालें. पानी का रंग थोड़ा गहरा हो जाएगा. गैस बंद कर दें और ढककर ठंडा होने दें, इसको कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा तक रखें और छानकर साफ स्प्रे बोतल या कांच की बोतल में भर लें.