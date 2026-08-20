इन बातों पर दें ध्यान-
इसे आप हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं, इससे आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे. आप देखेंगे कि 3-4 हफ्ते बाद कुछ लोग बालों का झड़ना कम और नई ग्रोथ होने लगेगी, लेकिन ये हर किसी पर अलग-अलग असर कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि पहली बार लगाने से पहले हाथ या कान के पीछे पैच टेस्ट जरूर करें, अगर जलन, खुजली या लालिमा हो तो इस्तेमाल बंद कर दें, साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दें आंखों में न जाने दें, गर्भावस्था या कोई स्किन प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से सलाह लें. (photo credit-hannahdrapinski insta)