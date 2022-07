2 / 7

त्वचा में खुजली से राहत के उपाय (Home remedies To Get Relief From Itching)

अगर आपके शरीर में कहीं भी खुजुली हो रही है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप बिना दवा लिए भी इसे ठीक कर सकते हैं. इसके लिए आपको घर मौजूद कुछ चीजों को इस्तेमाल करना होगा. जैसे नारियल के तेल से मसाज करना. बरसात के दिनों में खुजली से राहत के लिए नारियल का तेल काफी मददगार हो सकता है. नारियल के तेल से खुजली वाली जगह पर मालिश करने से आराम मिलेगा. Home remedies to get rid of Itching in monsoon in Hindi