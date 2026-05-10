How To Get Rid Noise Of The Fan In Summer At Home Pankhe Se Awaz Aana Kaise Band Kare 8409759
गर्मियों में चलते पंखे से आ रही है खट-खट की आवाज? इन 5 तरीकों को अपनाकर फैन चलेगा स्मूद
How To Get Rid Noise Of The Fan: गर्मियों का मौसम आते ही घरों में पंखों की जरूरत भी हद से ज्यादा बढ़ जाती है. दिन-रात सीलिंग फैन का इस्तेमाल करने की वजह से कई बार पंखे में से खट-खट की आवाज आने लगती है, जिस वजह से लोगों की नींद भी खराब होती है. पंखे में कोई तकनीकी दिक्कत का भी संकेत होती है. आज आपको बताते हैं. कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.