ढीले स्क्रू और नट-बोल्ट

कभी-कभी ऐसा होता है कि पंखे के ब्लेड या मोटर कवर के स्क्रू ढीले होने की वजह से पंखे में आवाज आनी शुरू हो जाती है. खट-खट की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. स्क्रू और नट-बोल्ट को आप अच्छे से कस दें.