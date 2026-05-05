तेजपत्ता

तेजपत्ता भी कॉकरोचों का पुराना इलाज है. अगर आप छोटे कीड़े, कॉकरोचों से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप तेज पत्ते को मसलकर इसका मसाला बना लें और फिर उन जगहों पर छिड़क दें जहां पर कॉकरोचों का खतरा है.