एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपकी स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप बरसात के मौसम में अपनी स्किन की गंदगी और फटी एड़ियों से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं र जल्दी से जल्दी इससे बचाव करने के लिए घरेलू चीजों को खोज रहे हैं, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, ताजा एलोवेरा जेल को एड़ियों पर लगाकर 20-30 मिनट के लिए आपको ऐसी छोड़कर रख देना है और फिर आपको साफ पानी से अपने पैरों को अच्छे से धो देना है बिल्कुल भी पैरों में आपको नमी नहीं रखनी है, वरना काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा. अगर आप इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो त्वचा की ड्राइनेस को कम कर सकते हैं.