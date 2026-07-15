घर में बनाएं नेचुरल स्क्रब-

ऐसे में काले होंठो को गुलाबी करने के लिए हम तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि इनसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉफी के साथ सिर्फ 1 चीज को मिलाकर घर पर ही बनाएं गए नेचुरल लिप स्क्रब से गुलाबी होंठ पा सकते हैं. ये नेचुरल लिप स्क्रब डेड स्किन हटाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और होंठों को गुलाबी-मुलायम बनाता है. कॉफी में नैचुरल एक्सफोलिएंट होते हैं, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं, पिगमेंटेशन कम करते हैं और होंठों को ब्राइट बनाते हैं.