मक्खियों से परेशान

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो लेकर आता ही है बल्कि इसके साथ-साथ कई परेशानियां भी साथ में लेकर आता है. अधिकतर लोग मक्खियों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. रसोई, डाइनिंग एरिया और कूड़ेदान के आसपास मक्खियों का मंडराना शुरू हो जाता है, ये चीजें लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत देता है, जिसकी वजह से यह कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकते हैं. ऐसे में लोग अक्सर महंगे स्प्रे या केमिकल प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. आज आपको बताते हैं वो कौन सी 1 खास चीज है, जिसका इस्तेमाल करके मक्खियों को नौ दो ग्यारह कर सकते हैं.