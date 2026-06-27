बरसात के बाद कमरे में भर जाती है उमस

बरसात होने के बाद भी जहां कमरा ठंडा होना चाहिए, वहीं अधिकतर लोगों की शिकायत ये रहती है कि कमरा चिपचिपा, उमस से भर जाता है, सांस लेना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अगर उमस कमरे में ज्यादा समय तक रहती है, तो पसीना जल्दी सूखता नहीं है और साथ ही साथ बेचैनी, फंगस, बदबू और एलर्जी जैसी समस्याएं भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. अगर आपके घर में AC नहीं है और उमस से परेशान हो गए हैं, तो आइए आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं, जिसको अपनाकर आप अपने रूम को काफी ज्यादा ठंडा, ताजा और आरामदायक बना सकते हैं. आइए देख लीजिए.