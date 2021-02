1 / 8

Twitters Blue Tick Verification माइक्रोब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म Twitter ने अपनी खास योजना को फिर से शुरू कर दिया है. खास योजना का यहां तात्पर्य वेरिफाईड अकाउंट या ब्लू टिक Twitters Blue Tick से है. ट्विटर द्वारा अब फिर से यूजर्स को ब्लू टिक देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. यानी अब आप भी ट्विटर पर अपने अकाउंट को वेरिफाई कराकर ब्लू टिक How To Get Blue Tick On Twitter पा सकते हैं. बता दें कि साल 2017 में ब्लू टिक देने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था. केवल स्पेशल मामलों में ही ब्लू टिक Blue Tick Verification दी जाती थी.