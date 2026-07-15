किसे मिलेगा इस योजना का फायदा?

पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने इस योजना में ‘फिल्ट्रेशन’ की प्रक्रिया अपनायी है. इसके तहत जिन परिवारों की मंथली इनकम 15,000 रुपये से अधिक है या जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे. अगर आपके घर में एयर कंडीशनर (AC), ट्रैक्टर या 4 व्हीलर है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगी. अगर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में तो, आपको 3000 रुपये नहीं मिलेंगे. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए महिला को अनिवार्य रूप से पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना जरूरी है. उसकी उम्र 25 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. महिला का परिवार इनकम टैक्स के दायरे में न आता हो.