शिमला मिर्च

अगर आप अपने किचन गार्डन में ताजी, हरी और स्वादिष्ट सब्जी को उगाना चाहते हैं, तो आसानी से अच्छी देखभाल के साथ में उगा सकते हैं. स्वादिष्ट शिमला मिर्च उगाना तो बेहद ही आसान है. थोड़ी-सी सही जानकारी और नियमित देखभाल के साथ अगर आप इसको घर की बालकनी, छत या आंगन में भी शिमला मिर्च का पौधा लगाएंगे, तो ये तेजी से बड़ा होगा और साथ ही साथ इसको लगाने में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी. शिमला मिर्च एक ऐसी सब्जी है, जिसको लोग सब्जी में या सलाद, पिज्जा, पास्ता और कई तरह की डिशेज में डालकर खाते हैं, इसलिए बाहर से खरीदकर लाने की बजाय आप इसको घर पर आसानी से उगा सकते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कि आप उगाने के लिए बेस्ट तरीके.