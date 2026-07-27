सही मिट्टी
अगर आप इस पत्ते को आसानी से अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो आपको सही मिट्टी का चुनाव करना बेहद ही जरूरी है. पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इसके लिए एकदम बेस्ट साबित होती है और आपको भी इसका इस्तेमाल जरूर ही करना चाहिए. मिट्टी का मिश्रण आपको तैयार कर लेना है. 40% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30% अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट, 30% अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट, 20% रेत, 10% कोकोपीट या वर्मी कम्पोस्ट इन चीजों की आपको जरूरत होती है. बिना इसके आपका पौधा काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा.