पौधा या कटिंग लगाएं

इसको लगाने के दो तरीके हैं आप जिस तरीके से लगाना चाहते हैं, अपने गमले में इसको आसानी से लगा सकते हैं. पहला तरीका- नर्सरी से पौधा खरीदकर भी आप गमले में लगा सकते हैं. अगर जल्दी से अपने पौधे को चाहते हैं, तो आपके लिए ये तरीका एकदम बेस्ट साबित होता है. लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ और हरे पत्तों वाला पौधा ही खरीदना चाहिए. इसे सावधानी से गमले में लगाएं, वरना पौधा टूट सकता है और आपका सारा पौधा खराब हो सकता है. दूसरा तरीका- कटिंग से तैयार करें, मोटी और स्वस्थ शाखा की कटिंग आपको ले लेनी है. कटिंग के निचले हिस्से की पत्तियां हटा दें और इसे मिट्टी में लगभग 3 से 4 इंच गहराई में आपको लगा देनी है.