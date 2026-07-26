सही गमले का चुनाव
आजकल अधिकतर लोगों को घर की बालकनी, छत और छोटे से गार्डन में फल, सब्जियां और मसालों के पौधे उगाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. इन्हीं में से एक है काली मिर्च (Black Pepper) का पौधा, जिसको आप घर पर आसानी से गमले में लगा सकते हैं. काली मिर्च सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप इसको घर के गमले में ही उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए 12-14 इंच गहरा और चौड़ा गमला सबसे बेस्ट रहेगा. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल को भी आपको जरूर लगवाना है. ताकि पानी सड़े न और जमा न हो.