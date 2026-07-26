सही मिट्टी है जरूरी

गमले में किसी भी चीज के पौधे को उगाने के लिए अच्छी मिट्टी का होना बेहद ही जरूरी है तभी आपका पौधा अच्छे से उग पाएगा. काली मिर्च का पौधा अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी में ही तेजी से बढ़ पाता है. इसके लिए आप यह अलग-अलग तरह की कुछ मिट्टी का मिश्रण बनाकर तैयार कर सकते हैं. अच्छी मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले 40% गार्डन की मिट्टी, 30% गोबर की सड़ी हुई खाद या कम्पोस्ट, 20% कोकोपीट, 10% रेत इन सभी मिट्टी को आपको ले लेना है और अच्छे से मिलाकर तैयार कर लेना है और फिर गमले में भर देना है. यह अच्छी मिट्टी का मिश्रण पौधे की जड़ों को पर्याप्त पोषण और नमी देने में भी मददगार होता है.