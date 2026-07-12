बीज लगाने का सही तरीका

कुछ लोग लौकी का पौधा घर पर लगाते समय कुछ गलतियों को कर देते हैं, जिसको आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपका पौधा काफी ज्यादा खराब भी हो सकता है. लौकी के बीज सीधे जमीन में आप लगा सकते हैं, ये उगने के लिए एकदम बेस्ट माने जाते हैं. बीज लगाने से पहले उन्हें 8 से 10 घंटे पानी में भिगोकर रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. ऐसा करने से इससे अंकुरण तेजी से बढ़ता चला जाता है. 1 से 2 इंच गहराई पर 2-3 बीज एक साथ आपको लगा देने चाहिए, लेकिन उगाने का तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए. दो पौधों के बीच कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी आपको रखनी है ताकि आपका पौधा अच्छे से उग सके.