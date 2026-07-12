मिट्टी का चुनाव
जगह के बाद आपको ठीक से मिट्टी का चुनाव करना बेहद ही जरूरी है, वरना आपका पौधा काफी ज्यादा खराब भी हो सकता है. लौकी का पौधा तेजी से फैलने वाली बेल होती है इसलिए आपको मिट्टी हल्की, भुरभुरी और पानी निकासी वाली मिट्टी की जरूरत होती है. भारी और पानी रोकने वाली मिट्टी में जड़ें काफी ज्यादा सड़ने लग जाती है, इसलिए आपको काफी ज्यादा सोच समझकर ही करना चाहिए. मिट्टी तैयार करते समय इसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट और थोड़ी-सी नीम खली को भी अगर आप इसमें मिला देंगे, तो ये मिट्टी और ज्यादा अच्छी बन जाएगी. ऐसी मिट्टी का आपको इस्तेमाल करना है, जो पोषण पौधे को दे सके.