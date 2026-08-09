अच्छी मिट्टी
बाल्टी में अगर आप बैंगन के पौधे को उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी मिट्टी का होना बेहद ही जरूरी होता है, वरना आपका पौधा एकदम बेकार हो जाएगा. मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी रुकने के बजाय आसानी से निकल सके, ताकि आपका पौधा सड़े न और अच्छे से उग सके. 40 प्रतिशत सामान्य मिट्टी, 30 प्रतिशत अच्छी तरह सड़ी हुई, 20 प्रतिशत कोकोपीट, 10 प्रतिशत रेत. इन सभी चीजों को आपको अच्छी तरह से मिला देना है. ऊपर से करीब 2-3 इंच जगह खाली छोड़ना बेहतर ही होता है ताकि आपका पौधा अच्छे से उग सके.