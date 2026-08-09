10 से 12 लीटर की बाल्टी

अधिकतर लोगों को अपने घर में कुछ न कुछ सब्जियों को उगाना काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप भी कुछ ऐसी सब्जी को उगाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से बैंगन का पौधा लगा सकते हैं. घर की छत, बालकनी या छोटी-सी जगह में गार्डनिंग करने का शौक है, तो आप बिना बड़े गमले या जमीन के भी अपनी पसंदीदा सब्जियों को बड़ी ही आसानी से आप उगा सकते हैं. सबसे पहले आपको करीब 10 से 12 लीटर की बाल्टी को ले लेना है, जो आपकी सब्जी को आसानी से उगाने में मदद करेगा. अगर आप पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह साफ कर लें, ताकि कुछ गंदगी न रह जाए.