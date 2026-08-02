सही मिट्टी

घर पर गमले में किसी भी पौधे को उगाने के अच्छी मिट्टी का होना बेहद ही जरूरी होता है इसलिए आप दालचीनी का पौधा घर पर उगाने के लिए गमले के लिए हल्की, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का चुनाव आप कर सकते हैं. ये आपके पौधे को अच्छे से रखने में मददगार होता है. इसके लिए आप एक मिश्रण को तैयार कर सकते हैं, जो आपके पौधे के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगी और साथ ही साथ आपके पौधे को तेजी से बढ़ा देगी. 40% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30% वर्मीकम्पोस्ट या अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद, 20% नदी की रेत, 10% कोकोपीट इन सभी मिट्टी को हिसाब से मिलाकर तैयार कर सकते हैं. ये पौधे के लिए एकदम बेस्ट रहेगा.