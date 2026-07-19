अच्छी क्वालिटी की मिट्टी
अगर आप लौंग का पौधा घर पर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए. लौंग के पौधे के लिए हल्की, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी का ही आपको चुनाव करना चाहिए, क्योकि ये एकदम बेस्ट भी मानी जाती है. 40% गार्डन की मिट्टी, 30% गोबर की सड़ी हुई खाद या कम्पोस्ट, 20% रेत, 10% कोकोपीट इन सभी चीजों को मिलाकर ही आपको मिट्टी बनानी है. इसको मिलाने के बाद आपको यह मिश्रण गमले में डालना है ऐसा करने से जड़ों को हवा और पर्याप्त पोषण मिलता रहेगा.