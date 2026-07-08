धूप
पौधे के लिए धूप भी काफी जरूरी होती है इसलिए आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है, वरना आपका पौधा सड़ने लग जाएगा. जीरे के पौधे को रोजाना 5 से 6 घंटे की सीधी धूप आपको जरूर दिखानी चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका पौधा काफी अच्छे से उगेगा और इसमें जीरे भी काफी अच्छे आने लगेंगे. अगर पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिलेगी तो उसकी ग्रोथ भी धीमी होगी और ये भी हो सकता है, कि आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है. बीज भी कम बनने की समस्या हो सकती है. गमले को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो, लेकिन अधिक घंटे के लिए आपको धूप के पास नहीं रखना है, वरना आपका पौधा सूख जाएगा.