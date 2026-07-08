मिट्टी को करें तैयार

जीरे को घर पर उगाने के लिए आपको सही मिट्टी का चुनाव करके इसको अच्छी तरह से बनाना चाहिए. जीरे की अच्छी ग्रोथ के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. तभी आपका पौधा अच्छे से उग पाएगा और उसमें जीरा भी आ पाएगा. मिट्टी को तैयार करने के लिए आपके पास 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की सड़ी खाद, 20% रेत या कोकोपीट आपके पास जरूर होनी चाहिए. ये आपकी मिट्टी को अच्छा पोषण देने में मदद करते हैं. इन सभी चीजों को हिसाब से लेने के बाद आपको इन चीजों को एकसाथ मिला देना है और फिर गमले में आपको अच्छी तरह से डाल देना है, ऐसा करने से मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा और पौधे की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा.