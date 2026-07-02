सही गमले का चुनाव

इसको घर पर उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही गमले का चुनाव करना है. अगर आपका गमला ही ठीक नहीं होगा, तो ये ठीक से नहीं उग पाएगा और खराब हो जाएगा. मोरिंगा की जड़ें काफी तेजी से बढ़ती है, इसलिए इसको काफी चौड़े गमले की जरूरत होगी. इसलिए कम से कम 24 इंच चौड़ा और 18-24 इंच गहरा गमला आपको लेना ही चाहिए. तभी आपका पौधा अच्चे से उग सकता है. गमले के नीचे पानी निकालने के लिए ड्रेनेज होल भी जरूर होना चाहिए. इसका आपका खास ध्यान रखना है वरना आपका गमले में पानी ऐसी सड़ता रहेगा. इसलिए ये वाली गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. (Pic credit-AI)