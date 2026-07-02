मोरिंगा की पत्तियां
मोरिंगा (सहजन) इसको सुपरफूड माना जाता है. इसका इस्तेमाल कई सारी चीजों में किया जाता है. ये सेहत से लेकर खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित होता है. इसकी पत्तियों में भरपूर मात्रा में विटामिन A, C, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाएं जाते हैं, जो आपको एकदम फिट रखने में मददगार होते हैं. अगर आप भी अपने घर में इसकी पत्तियों को उगाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उगाएं, तो आप 24 इंच चौड़ाई वाले गमले में आसानी से इसको उगा सकते हैं. सही मिट्टी, धूप और देखभाल अच्छे से मिलेगी, तो ये काफी ज्यादा हरा-भरा हो जाएगा.