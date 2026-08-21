कब आएगा अदरक-

20-25 दिन बाद हल्की खाद डालें, गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट या केले के छिलके की खाद अच्छी रहती है, इसके साथ ही गमले में घास-फूस निकल आए तो हटा दें, आप देखेंगे कि लगभग 2-3 हफ्ते में हरे अंकुर निकलने शुरू हो जाएंगे. धीरे-धीरे लंबे पत्ते निकलेंगे जो बांस की तरह दिखते हैं, पौधे की ऊंचाई 1-2 फीट तक हो सकती है. अदरक लगाने के 8-10 महीने बाद पूरा पौधा तैयार हो जाता है, लेकिन अगर जल्दी चाहिए तो 4-5 महीने बाद भी थोड़ा-थोड़ा निकाल सकते हैं. पौधे के किनारे से मिट्टी हटाकर छोटे-छोटे टुकड़े तोड़ लें. बाकी पौधा वहीं रहने दें, वो फिर से बढ़ जाएगा.