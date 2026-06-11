पौधे से निकलेंगी टोकरीभर मिर्च-

खाने में निर्च न हो तो मजा नहीं आता है, लाल मिर्च को सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसे में लोग इसकी बजाय हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि इसके लिए बाजार पड़ता है ऊपर से ताजी मिर्च भी नहीं मिलती है. इतना ही नहीं बाजार में मिलने वाली मिर्च महंगी और कीटनाशक वाली होती है. ऐसे में घर की ताजी मिर्च सेहत और स्वाद दोनों में अच्छी मानी जाती है. ऐसे में अगर आप चाहें तो घर की छत या फिर बालकनी में मिर्च का पौधा लगा सकते हैं. हम में से कई लोग घरों में मिर्च का पौधा लगाते भी हैं, लेकिन इसमें मिर्च नहीं आती है, ऐसे में आज हम आपके लिए एक गजब की ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे भरभराकर आपके पौधे में मिर्च निकलेंगी.