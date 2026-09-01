माल्टा का पौधा

बाजार से मंहगे-महंगे फलों को खाने के बजाय आप घर पर ही आसानी से माल्टा का पौधा लगाकर खा सकते हैं. अगर आपको घर की छत, बालकनी या छोटे से गार्डन में फलदार पौधे उगाने का शौक है, तो माल्टा का पौधा आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होगा. इसको घर पर लगाना बेहद ही आसान है. सही किस्म, पर्याप्त बड़ा ग्रो बैग, अच्छी मिट्टी और नियमित देखभाल अगर इसकी की जाए, तो ये काफी ज्यादा फलदार पौधा भी बन सकता है. ग्रो बैग में माल्टा का पौधा लगाया जा सकता है. अगर आपको भी इसको उगाने के का तरीका नहीं पता है, तो आइए आपको बताते हैं, इसको आप घर पर कैसे आसानी से उगा सकते हैं?