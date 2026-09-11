ग्राफ्टेड पौधा लें-
पौधे को लगाने के लिए बौनी (ड्वॉर्फ) या ग्राफ्टेड किस्म चुनें. बीज से लगाने पर फल आने में कई साल लग सकते हैं, इसलिए नर्सरी से तैयार ग्राफ्टेड पौधा ले आएं और इसे गमले में लगा दें. इससे एक-दो साल में फल आने लगते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे पौधे को आसानी से लगा सकते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहले आपको नर्सरी से ग्राफ्टेड (कलमी) पौधा लाना है. घर में लगाने के लिए सबसे अच्छी किस्में हैं, नागपुरी संतरा, किन्नू, मैंडरिन, चाइनीज रामरंजन, माल्टा या भूटानी/चटकी जैसी छोटी किस्में.