इन बातों का रखें ध्यान-

आप चाहें तो इसमें थोड़ा फंगीसाइड मिला सकते हैं. ध्यान रखें कि मिट्टी न ज्यादा सख्त हो, न बहुत ढीली. इसके बाद गमले के नीचे 1-2 इंच ईंट के टुकड़े, कंकड़ या ग्रेवल डाल दें, जल निकासी के लिए और गमले में तैयार मिट्टी का आधा हिस्सा भरें. नर्सरी वाले पौधे को सावधानी से निकालें. जड़ों के साथ लगी मिट्टी (रूट बॉल) को मत तोड़ें और पौधे को बीच में रख दें. ग्राफ्ट वाला हिस्सा (तने पर उभरा निशान) मिट्टी के ऊपर रखना है. बाकी मिट्टी भरकर हल्के हाथ से दबा दें. ऊपर 1-2 इंच खाली छोड़ दें ताकि पानी डालने में आसानी हो. अच्छी तरह पानी दें. पहले 1-2 हफ्ते छाया में रखें, फिर धीरे-धीरे धूप में ले जाएं.