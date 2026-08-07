लगाने का सही तरीका

अगर आप घर पर इसको आसानी से उगाना चाहते हैं, तो आपको पौधा लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए. गमले में मिट्टी भरने के बाद पत्ते को हल्का-सा मिट्टी के ऊपर आपको रख देना है. पौधे को लगभग 1 से 2 इंच गहराई तक आपको लगा देना है. जब आप पौधे को लगाते हैं, तो मिट्टी में थोड़ी सी नमी आपको रख देनी है. आपको जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपका पौधा काफी ज्यादा खराब हो सकता है, इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना ही चाहिए. 10 से 15 दिनों में नई जड़ें बनने लगती हैं और फिर आपका पौधा धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है.