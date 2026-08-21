सही गमले का चुनाव

केसर को दुनिया के सबसे महंगे मसालों में गिना जाता है, इसका इस्तेमाल अधिकतर लोग बेहद ही कम करना पसंद करते हैं क्योकि ये काफी ज्यादा महंगा आता है. इसकी खुशबू, रंग और स्वाद खाने को खास बनाने के लिए काफी ज्यादा मददगार होता है. इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरह से कर सकते हैं. अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो आप घर पर भी केसर को आसानी से उगा सकते हैं. इसको उगाने के लिए आपको बहुत बड़े गार्डन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है. इसको आप आसानी गमले में भी उगा सकते हैं. सही मौसम, अच्छी मिट्टी, ठीक पानी और सही देखभाल और ठंडी जगह पर इसको आसानी से आप उगा सके हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको गमले में उगा सकते हैं. 8 से 10 इंच का गमला इसको उगाने के लिए आप चुन सकते हैं.