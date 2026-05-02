4. देखभाल जरूरी-

अक्सर लोग पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन इसकी देखभाल सही से नहीं करते हैं, ऐसे में ये जरूर जान लें कि पौधे की देखभाल कैसे करनी है, पौधे को प्रॉपर धूप मिलना जरूरी है. रोज कम से कम 5-6 घंटे धूप मिलनी चाहिए. ध्यान दें मिट्टी सूखने पर पौधे को पानी दें, गर्मी में रोज, सर्दी में 2-3 दिन में एक बार. पत्तियों पर पानी न डालें, जड़ों में दें.15-20 दिन में एक बार गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट डालें. फूल आने पर नीम खली या फलों की खाद दें. पौधा बड़ा होने पर बांस की छड़ी लगाकर बांध दें, ताकि झुके नहीं. नीम का तेल या नीम पानी का छिड़काव करें